Grande Fratello Vip 2020, Sossio Aruta e Antonio Zequila nella prossima edizione di Pechino Express? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Antonella Elia e Sossio Aruta si prendono gioco di Antonio Zequila nel corso di una diretta Instagram facendo anche delle rivelazioni sull'adventure game Pechino Express. Dopo il Grande Fratello Vip 2020 i due ex coinquilini Sossio Aruta e Antonio Zequila parteciperanno a Pechino Express? Probabilmente, o almeno è quello che uno dei due vorrebbe. Una volta spenti i riflettori della Casa di Cinecittà, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 stanno tenendo accesa l'attenzione su di loro attraverso le polemiche sui social. Antonella Elia e Sossio Aruta hanno approfittato di una diretta su Instagram per attaccare l'ex coinquilino Antonio Zequila. I tre avevano avuto numerose discussioni nella Casa, Sossio ed Aruta in particolare avevano dato vita ad una furibonda lite anche durante l'ultima diretta del ... Leggi su movieplayer Grande Fratello Vip : Adriana Volpe in crisi con il marito

Arrestata Aida ex concorrente del Grande Fratello : minacce con coltello al compagno

Grande Fratello arrestata ex gieffina | “Aveva un coltello” (Di mercoledì 22 aprile 2020) AntoElia esi prendono gioco dinel corso di una diretta Instagram facendo anche delle rivelazioni sull'adventure game Pechino Express. Dopo ilVipi due ex coinquiliniparteciperanno a Pechino Express? Probabilmente, o almeno è quello che uno dei due vorrebbe. Una volta spenti i riflettori della Casa di Cinecittà, alcuni concorrenti delVipstanno tenendo accesa l'attenzione su di loro attraverso le polemiche sui social. AntoElia ehanno approfittato di una diretta su Instagram per attaccare l'ex coinquilino. I tre avevano avuto numerose discussioniCasa,edin particolare avevano dato vita ad una furibonda lite anche durante l'ultima diretta del ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - LegaSalvini : ++ ?? ULTIM'ORA - PARTITE IVA LASCIATE SOLE E CASSA INTEGRAZIONE CHE NON ARRIVA: CONTE SOMMERSO DA COMMENTI NEGATIVI… - trash_italiano : 'GEMMA NON SEI AL GRANDE FRATELLO'. #uominiedonne - Cry26459385 : Se il grande fratello porta a stare vicino ad un premier, alla prossima edizione faccio il provino...... Povera Italia?????? - blogtivvu : ?Paola Di Benedetto in diretta con l'account Instagram di TV Sorrisi e Canzoni, ha parlato di Fabio Testi, Valeria… -