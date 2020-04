Giulia Molino | retroscena su Maria e Nietzsche | novità su Sanremo

Leggi su gossipetv

(Di mercoledì 22 aprile 2020)fa un bilancio della sua esperienza ad Amici 19, svelando uninedito sue l’ambizione di cantare per il pubblico dell’Ariston Dopo essere arrivata alla finalissima di Amici 19,è decisa ad intraprendere quella che sarà la sua carriera nel mondo della musica. In una recente intervista rilasciata per … L'articolosu, novità suproviene da Gossip e Tv.