Fase due | il Partito Democratico al lavoro per studiare le proposte

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella giornata di oggi, si è tenuta la prima delle riunioni territoriali organizzate, in videoconferenza, dal PD della Provincia di Salerno, per elaborare rapidamente alcuneda sottoporre al governo nazionale e regionale. Leriguarderanno interventi strategici ritenuti utili a far ripartire il nostro territorio e la sua economia in prospettiva della c.d. “2” di uscita dall’emergenza Covid-19 e dal lockdown. Hanno preso parte alla videoconferenza il Segretario Provinciale Vincenzo Luciano, il deputato PD Piero De Luca, il Presidente della Provincia Michele Strianese ed il suo vice Carmelo Stanziola, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, i Consiglieri Provinciali PD, Cerretani, Servalli, Rescigno, i componenti della Segreteria Provinciale PD e, tra essi, la Segretaria Porvinciale GD Federica ...

alexbarbera : In Francia Macron simboleggia l’inizio della fase due con la riapertura di scuole e università a partire da maggio.… - fanpage : #21aprile, la maggior parte degli italiani è dalla parte di #Conte: vogliono che sia il premier a gestire la #fase2 - Avvenire_Nei : #coronaVirus La #Fase2 dei bambini? Dimenticata. La ministra @elenabonetti anche a loro la mascherina - tropeaonline : RT @INFORMAVV: Abbiamo sentito il dr. Antonio Preiti sullo scenario che riguardera’ il turismo dopo il fenomeno del coronavirus https://t.c… - vkey_tw : @luigidimaio Da 'monofase a trifase; da una fase e un neutro si passa a due fasi. Sistema combinato di 'tre circuit… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase due

Il Fatto Quotidiano

Un'avventantezza in questa fase, dettata dalla legittima voglia di ripartire ... Quali sono i numeri che vanno analizzati per capire "come sta andando"? Sono prevalentemente due: i decessi, che sono ...In questa fase – aggiungono i segretari – diventa strategico il monitoraggio delle disposizioni ... Per questo Di Maria prevede comunque “un ritardo inevitabile di due o tre mesi per ogni cantiere”.