Esame di maturità 2020 il 17 giugno? (Di mercoledì 22 aprile 2020) La data per l’Esame di maturità 2020 potrebbe essere il 17 giugno. Il Messaggero spiega oggi che il ministero della Pubblica Istruzione sta lavorando a una nuova ordinanza sull’Esame di Stato e l’intenzione è quella di non posticipare la data di inizio: vale a dire che tutte le commissioni di Esame avvieranno la prova il 17 giugno e nel giro di tre giorni l’Esame potrebbe finire. Quindi il 19 giugno le commissioni potrebbero aver terminato i colloqui e dare il via alle valutazioni. Si tratterà di commissioni interne composte da 6 professori interni e un presidente esterno. I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali e i commissari, invece, dai consigli di classe: in ogni commissione ci sarà obbligatoriamente il commissario di italiano e uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo. Quindi il ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - novità sulla maturità : esame orale in classe e non online

