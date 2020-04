Coronavirus: Gallera, test sierologici anche a contatti pazienti Covid (Di mercoledì 22 aprile 2020) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – Da domani si parte in Lombardia con i test sierologici nelle aree più colpite dal Coronavirus e quindi Lodi, Cremona, Bergamo, con un’attenzione alla Valseriana, e Brescia, con tappa a Orzinuovi. Lo ricorda su Facebook l’assessore al Welfare Giulio Gallera con un post, dove spiega che i test per verificare lo sviluppo di anticorpi in un organismo saranno eseguiti anche sui “contatti di pazienti sintomatici, schedati da Ats, sia sintomatici che asintomatici”. Si parte però da chi è in quarantena fiduciaria, a domicilio, che ha probabilmente fatto il Covid ma ancora non lo sa perché non gli è stato fatto il tampone. “Il medico di medicina generale – dice Gallera -segnalerà ad Ats i nomi e un po’ ogni giorno verranno testati nei centri prelievi della ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Gallera - ‘da giovedì test sierologici in aree più colpite’ (2)

