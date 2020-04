(Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno die di essere aiutati ma ial viceministro dell'interno Vitoad oggi restano". Così Luigidicontro la camorra e presidente associazione antiracket Movimento per la lotta allanalità organizzata. "Siamo veramente arrivati al punto di rischiare sia le sanzioni che l'arresto ma ci vediamo costretti anche a sfidare il civid19 e qualsiasi regola di contenimento - dice - Infatti siamo pronti a portarci sotto al Quirinale dal capo dello Stato a cui già abbiamo scritto poiché il governo attuale ci sta veramente massacrando con l'attuale Vitoal capo della commissione centrale ex art dieci sui testimoni di. Al presidente Mattarella e al premier Conte chiediamo da subito di intervenire piu' che mai in questa fase epidemiologica ...

Notizieditalia : Coronavirus: Coppola (testimone giustizia), ‘nostri appelli inascoltati da Crimi’ - TV7Benevento : Coronavirus: Coppola (testimone giustizia), 'nostri appelli inascoltati da Crimi'... - Noovyis : (Coronavirus: Coppola (testimone giustizia), 'nostri appelli inascoltati da Crimi') Playhitmusic - - AgenziaOpinione : COPPOLA (futura) – interrogazione * Pesticidi: « Per un “Trentino Free ” SI investa sulla qualità dei prodotti agri… - Michele_Coppola : RT @diabolicus23: Johnson&Johnson ha dichiarato di poter produrre 1 miliardo di dosi di vaccino all'anno (a patto che la sperimentazione um… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Coppola

Il Sannio Quotidiano

Così Luigi Coppola testimone di giustizia contro la camorra e presidente associazione antiracket Movimento per la lotta alla criminalità organizzata. "Siamo veramente arrivati al punto di rischiare ...È quanto dichiara il Sindaco Giampietro Coppola auspicando che prevalga sin da ora in tutti la volontà di ripartire e di rimettere in circolo energie, idee, abnegazione, progetti e visione per se ...