Coronavirus, chef La Mantia: "Nei ristoranti non ci sarà il contatto col cliente" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Francesca Galici C'è preoccupazione nelle parole di Filippo La Mantia per la ripartenza in fase 2 dell'emergena Coronavirus: nessun cambiamento radicale ma maggiore impegno e dedizione per il bene dei clienti e dei suoi lavoratori, ora in cassa integrazione Filippo La Mantia è uno degli chef italiani più noti e apprezzati per i suoi menù di incredibile creatività e qualità. Palermitano Doc, 60 anni il prossimo settembre, sta già lavorando alla prossima riapertura, che ancora non ha una data. Come tutti i ristoratori d'Italia, anche lui ha dovuto abbassare la saracinesca del suo rinomato ristorante milanese, uno dei più apprezzati in città. Il settore della ristorazione è uno di quelli avvolti dalla più spessa coltre di incertezza per quella che dovrebbe essere la ripresa, perché oltre a non ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Guillermo Mariotto si è reinventato chef : cucina per le persone in difficoltà

YVONNE SCIÒ/ “Coronavirus? Cucino come Masterchef - l'Italia ha reagito all'emergenza”

Coronavirus - quarantena con Pasqua blindata : arrivano gli agrichef - la soluzione che salva la festa a tavola (Di mercoledì 22 aprile 2020) Francesca Galici C'è preoccupazione nelle parole di Filippo Laper la ripartenza in fase 2 dell'emergena: nessun cambiamento radicale ma maggiore impegno e dedizione per il bene dei clienti e dei suoi lavoratori, ora in cassa integrazione Filippo Laè uno degliitaliani più noti e apprezzati per i suoi menù di incredibile creatività e qualità. Palermitano Doc, 60 anni il prossimo settembre, sta già lavorando alla prossima riapertura, che ancora non ha una data. Come tutti i ristoratori d'Italia, anche lui ha dovuto abbassare la saracinesca del suo rinomato ristorante milanese, uno dei più apprezzati in città. Il settore della ristorazione è uno di quelli avvolti dalla più spessa coltre di incertezza per quella che dovrebbe essere la ripresa, perché oltre a non ...

rubio_chef : A Gaza in mancanza d’altro usano la bellezza per contrastare il coronavirus #Gaza #coronavirus #COVID?19 #COVID19… - rubio_chef : Alla capra che stipendiate @MediasetTgcom24 glielo dite voi che è stato scritto da Gabriel García Márquez quel libr… - rubio_chef : Sono state finanziate con le donazioni cialtroni: poi però date dei ladroni ai terroni. Che ve pensate che semo tut… - Notiziedi_it : Coronavirus, chef La Mantia: “Nei ristoranti non ci sarà il contatto col cliente” - PalermoToday : Coronavirus, lo chef La Mantia: 'Vivremo in fila, non ci saranno più i ristoranti pieni' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chef Coronavirus, chef La Mantia: "Nei ristoranti non ci sarà il contatto col cliente" il Giornale Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

“Il raggiungimento di questo importante obiettivo — spiega Nicola Olivieri, pastry chef e titolare di Olivieri 1882 — ci rende molto orgogliosi ... Ventinove detenuti positivi al coronavirus, una ...

Coronavirus Campania, pizzerie riaperte per l'asporto: ecco le misure di sicurezza nell'ordinanza

Quindi, non abbassare la guardia ma godersi un morso di una buona pizza, di un dolce, di un piatto preparato da uno chef in attesa di una nuova normalità che vedrà qualche ulteriore allentamento della ...

“Il raggiungimento di questo importante obiettivo — spiega Nicola Olivieri, pastry chef e titolare di Olivieri 1882 — ci rende molto orgogliosi ... Ventinove detenuti positivi al coronavirus, una ...Quindi, non abbassare la guardia ma godersi un morso di una buona pizza, di un dolce, di un piatto preparato da uno chef in attesa di una nuova normalità che vedrà qualche ulteriore allentamento della ...