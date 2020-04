Aida Nizar arrestata: lite furibonda con il fidanzato. Cos’è successo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Aida Nizar arrestata dopo una lite con il compagno Fernando. L’accusa: “Minacce con il coltello” È finita di nuovo nei guai: Aida Nizar è stata arrestata. L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso è finita in manette in Spagna dopo una lite con il fidanzato Fernando. A riportare la notizia è stato La Vanguardia, quotidiano spagnolo. Secondo l’articolo, l’accusa sarebbe stata quella di aver minacciato Fernando con un coltello a casa sua. Una discussione avvenuta con il suo ragazzo, avrebbe fatto andare fuori di testa Aida Nizar e quando le autorità locali si sono recate a casa sua, l’ex opinionista di Barbara D’Urso si sarebbe rifiutata di aprire la porta. Dallo scorso anno che Aida Nizar non si fa più vedere nei programmi di Barbara D’Urso e di lei si è saputo poco e ... Leggi su lanostratv ‘Gf 15’ - Aida Nizar finisce in manette : ecco cos’è successo!

Arrestata Aida Nizar. Minacce col coltello - l'ex Grande Fratello nei guai

