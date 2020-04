Vittorio Feltri | messaggio contro il Sud | “Presto la finirete di campare sul Nord”

LegaSalvini : VITTORIO FELTRI ALL’ATTACCO: CONTE NON E’ UN PREMIER, E’ UN INTRATTENITORE TELEVISIVO - VIDEO - faustacu : RT @Misurelli77: Giusto per non dimenticare... Vittorio (Premio Citofono) #Feltri è l'amichetto di quello che cantava... - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: 'In #Lombardia ripartenza scaglionata. In #Campania invece...'. Il 'messaggio' di Vittorio Feltri a Vincenzo De Luca #… - secsisimbol : RT @ciccicrokki: Se cerchi Vittorio Feltri su Google, ti esce la definizione di frat ro cazz. - LobbaLuisa : RT @OrNella645587: Anch'io da circa due mesi non vedo il tuo padrino/padrone le crocchette ti arrivano direttamente dalla villa di Nizza so… -

Vittorio Feltri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vittorio Feltri