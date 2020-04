UNA VITA, anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio: RAMON in prigione, FELIPE beve! (Di martedì 21 aprile 2020) anticipazioni e trame telenovela Una VITA da domenica 26 aprile a venerdì 1° maggio 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio: QUINN contro SALLYDopo tanti anni trascorsi in Argentina insieme al marito Jose Miguel, Bellita Del Campo è stata completamente dimenticata dal suo pubblico. Tuttavia, la cantante è felice quando scopre che Marcelina e Fabiana, contrariamente a quanto ha pensato in precedenza, si ricordano davvero di lei e la stimano come artista. Bellita si scusa quindi con le due donne per averle aggredite in mezzo alla strada e, in seguito, fa lo stesso con Jose Miguel, che aveva accusato di stare ancora pagando le persone per fingersi suoi ammiratori. Poco dopo, Bellita parla a Liberto e Rosina di Cinta, la sua unica figlia che studia in un prestigioso collegio per sole ragazze. Intanto, Antonito vuole che RAMON esca di ... Leggi su tvsoap Una vita di abusi di sostanze - fino al suicidio : il dramma della playmate Ashley Mattingly - morta a 33 anni

