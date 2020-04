Un posto al sole anticipazioni puntata 22 aprile 2020: Serena rinuncia a Filippo (Di martedì 21 aprile 2020) Prosegue la messa in onda delle puntate della soap Un posto al sole relativa alla sedicesima stagione quella del 2012. Le riprese si sono infatti arrestate verso la metà di marzo a causa dell’emergenza Covid 19. Mentre Serena pensa che Filippo sia fidanzato con Viola, Niko dovrà dare una brutta notizia a papà Renato, anche se non sarà facile per lui. Greta, intanto, sotto pressione per via del suo rapporto conflittuale con Roberto, se la prende con Marina… Un posto al sole anticipazioni puntata 22 aprile 2020: Serena decide di voltare pagina Quando ha incontrato Filippo Sartori, Serena si era convinta che il suo sogno di poter incontrare il principe azzurro potesse ormai realizzarsi. La giovane Cirillo aveva dovuto però fare i conti con il destino, apparentemente avverso, e con l’influenza negativa delle sorelle, le gemelle Micaela e ... Leggi su pianetadonne.blog UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 22 aprile 2020

