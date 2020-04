Tv in lutto, addio al protagonista della sitcom di successo. L’annuncio della famiglia: “È volato in cielo” (Di martedì 21 aprile 2020) L’attore americano Tom Lester è morto all’età di 81 anni per complicazioni causate dal morbo di Parkinson. La star degli Stati Uniti era famosa per aver interpretato l’agricoltore Ed Dawson nella famosa sitcom “Green Acres”, conosciuta in Italia come “La fattoria dei giorni felici” tra il 1965 e il 1971. È morto nella casa di Nashville della sua fidanzata, dove abitava insieme alla badante di lunga data, Jackie Peters. Il decesso è avvenuto lunedì 20 aprile e la sua famiglia ha confermato la notizia sui social network. “Ci sarà un funerale a cui parteciperanno sono la famiglia e gli amici intimi. Si terrà a mezzogiorno di venerdì 24 aprile 2020”, ha annunciato la famiglia. Tom ha interpretato Ed Dawson in 150 episodi della commedia americana “Green Acres”. ... Leggi su caffeinamagazine Marco Carta in lutto - addio all’amata nonna : “Sarai sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti”

Grave lutto per Marco Carta. L’addio sui social : “È dura lasciarti”

Ultime Notizie dalla rete : lutto addio Portobuffolè in lutto: addio al "Capo" Bruno Manfioletti TrevisoToday Pesaro, addio Marcello, il fondatore del Milan Club stroncato dal Coronavirus

PESARO - Un uomo buono, un grande tifoso del Milan che tutti amavano per passione, garbo, disponibilità. Il Coronavirus si è portato via anche Marcello Leonardi, pesarese classe ’34 che era stato ...

Marco Carta in lutto, è morta la nonna: ‘Mi hai insegnato ad amarmi’

Una grave perdita ha colpito Marco Carta. Il cantante, in passato vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, ha dovuto dire addio alla nonna Elsa. Una figura per lui fondamentale, dal momento che ...

