Tennis, Djokovic a Fabio Fognini: “Vorrei allenarti, in campo sono turbolento come te. Mi ritirerò a 50 anni” (Di martedì 21 aprile 2020) Fabio Fognini e Novak Djokovic hanno dato grande spettacolo con una diretta Instagram, i due Tennisti hanno chiacchierato a lungo per la gioia del pubblico. Il serbo si è paragonato al ligure: “Sul campo sono come te, un po’ turbolento. Quando urlo e rompo la racchetta, non sono felice. Per tanti anni mi sono sentito in colpa per questo. Ho dovuto accettare di essere un uomo che sbaglia. La cosa più importante è come recuperi da certe situazioni“. Il numero 1 al mondo si è poi candidato per rivestire i panni di coach dell’azzurro: “Tu saresti il Tennista che più mi piacerebbe allenare. Credo che il tuo team stia facendo un grande lavoro. Ma penso che potrei dare il mio contributo“. Fabio Fognini ha poi chiesto a Novak Djokovic quando intenderà ritirarsi e il balcanico si è spinto in là nel tempo: ... Leggi su oasport Tennis - Novak Djokovic : “Sono contrario alla vaccinazione per il Covid-19. Non so se il mio pensiero cambierà”

Tennis - Djokovic : "Sarei contrario al vaccino obbligatorio contro il Coronavirus"

