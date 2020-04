Scappa dalla quarantena e va a trovare la fidanzata fuori regione: i due influencer nei guai. “Non potete farla franca” (Di martedì 21 aprile 2020) Si chiamano Marta Losito e Gianmarco Rottaro. Sedici anni lei, diciannove lui: sono famosi come youtuber e tiktoker e il loro pubblico è composto perlopiù da adolescenti. Il loro ruolo, proprio per questo, è importante: devono (o dovrebbero) dare il buon esempio a chi lo segue. Eppure negli ultimi giorni Marta e Gianmarco, che sono fidanzati da quattro mesi, sono finiti al centro delle polemiche. Andiamo con ordine. Qualche giorno fa Rottaro ha lasciato Milano, dove vive assieme alla “crew” Q4, per raggiungere Treviso, dove abita la fidanzatina. “Mi dovrò spostare per svolgere un’attività con Marta per una buona e giusta causa al fine e scopo educativo”, aveva spiegato il ragazzo, che con un driver ha lasciato la Lombardia per raggiungere il Veneto. “State tranquilli che per spostarmi seguirò tutte le ... Leggi su caffeinamagazine Caterina Balivo sopraffatta dalla paura | Il figlio scappa di casa | Video

Pordenone - bambino di 5 anni scappa di casa per andare dalla sua mamma - un medico impegnato contro il Covid-19

Fuga del premier da Montecitorio. Conte scappa dalla diretta tv sul "Giuseppi Hospital" (Di martedì 21 aprile 2020) Si chiamano Marta Losito e Gianmarco Rottaro. Sedici anni lei, diciannove lui: sono famosi come youtuber e tiktoker e il loro pubblico è composto perlopiù da adolescenti. Il loro ruolo, proprio per questo, è importante: devono (o dovrebbero) dare il buon esempio a chi lo segue. Eppure negli ultimi giorni Marta e Gianmarco, che sono fidanzati da quattro mesi, sono finiti al centro delle polemiche. Andiamo con ordine. Qualche giorno fa Rottaro ha lasciato Milano, dove vive assieme alla “crew” Q4, per raggiungere Treviso, dove abita la fidanzatina. “Mi dovrò spostare per svolgere un’attività con Marta per una buona e giusta causa al fine e scopo educativo”, aveva spiegato il ragazzo, che con un driver ha lasciato la Lombardia per raggiungere il Veneto. “State tranquilli che per spostarmi seguirò tutte le ...

andrew_mella : Un cielo grigio che scappa dalla stagione. - infoitcultura : Caterina Balivo sopraffatta dalla paura | Il figlio scappa di casa | Video - francescacozzaa : RT @_vivaikoala_: Neanche su wattpad c’è il ragazzo che scappa da una pandemia per andare dalla sua ragazza talmente è ridicola come cosa… - Raffael21945085 : @Libero_official Pasqua non è importante?? Eppure siamo rimasti a casa. I funerali delle persone morte?? Si è rimas… - alessiagriex : RT @_vivaikoala_: Neanche su wattpad c’è il ragazzo che scappa da una pandemia per andare dalla sua ragazza talmente è ridicola come cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Scappa dalla Scappa dalla quarantena e va a trovare la fidanzata fuori regione Caffeina Magazine Un sentimento dolceamaro: la solitudine

Anche un atto di bullismo può generare una chiusura in sé stessi e far nascere quindi il desiderio di scappare dalla realtà, un po' come capita al protagonista de "La Storia Infinita" di Michael Ende, ...

Genitori imprigionano il figlio in una stanza, lui scappa e li denuncia

Al bambino non era concesso uscire dalla sua cella d’isolamento nemmeno per mangiare o fare i bisogni, dunque era costretto a vivere in un luogo buio, stretto e puzzolente. Leggi anche ->Padre tortura ...

Anche un atto di bullismo può generare una chiusura in sé stessi e far nascere quindi il desiderio di scappare dalla realtà, un po' come capita al protagonista de "La Storia Infinita" di Michael Ende, ...Al bambino non era concesso uscire dalla sua cella d’isolamento nemmeno per mangiare o fare i bisogni, dunque era costretto a vivere in un luogo buio, stretto e puzzolente. Leggi anche ->Padre tortura ...