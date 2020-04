Samokhvalov è morto/ Infarto durante l'allenamento: scomparso 22enne della Lokomotiv (Di martedì 21 aprile 2020) Innokentiy Samokhvalov è morto: scomparso probabilmente in seguito a Infarto occorso in allenamento, il difensore 22 enne della Lokomotiv Mosca. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 21 aprile 2020) Innokentiyprobabilmente in seguito aoccorso in, il difensore 22 enneLokomotiv Mosca.

Sport_Mediaset : Lutto #LokomotivMosca: #Samokhvalov muore durante l'allenamento. Il difensore 22enne lascia una moglie e una figlia… - tuttosport : #LokomotivMosca, tragedia #Samokhvalov: muore durante allenamento a casa ?? - GoalItalia : Lutto alla Lokomotiv Mosca: è morto il 22enne Samokhvalov ?? - sowmyasofia : Tragedia in Russia: il 22enne Samokhvalov della Lokomotiv Mosca muore per un infarto - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Lutto in casa Lokomotiv Mosca, Samokhvalov muore durante una sessione d'allenamento a casa, aveva 22 anni -