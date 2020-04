Riccardo Rapisarda bloccato sulla Oasis of The Sea/ L'appello di Fiorello e Parpiglia (Di martedì 21 aprile 2020) A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso parlerà del caso di Riccardo Rapisarda e altri italiani bloccati sulla Oasis of the sea dopo l'appello di Parpuglia e Fiorello Leggi su ilsussidiario (Di martedì 21 aprile 2020) A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso parlerà del caso die altri italiani bloccatiof the sea dopo l'di Parpuglia e

5b556f1e896a49a : RT @lauraconlange: @Fiorello Il giornalista @Parpiglia si sta calorosamente occupando della vicenda in questione..tutti i giorni è in conta… - MissMeGalileo : RT @lauraconlange: @Fiorello Il giornalista @Parpiglia si sta calorosamente occupando della vicenda in questione..tutti i giorni è in conta… - lofetwitt : RT @lauraconlange: @Fiorello Il giornalista @Parpiglia si sta calorosamente occupando della vicenda in questione..tutti i giorni è in conta… - Dondolino72 : RT @lauraconlange: @Fiorello Il giornalista @Parpiglia si sta calorosamente occupando della vicenda in questione..tutti i giorni è in conta… - DCedri : RT @lauraconlange: @Fiorello Il giornalista @Parpiglia si sta calorosamente occupando della vicenda in questione..tutti i giorni è in conta… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Rapisarda Riccardo Rapisarda bloccato sulla Oasis of The Sea/ L'appello di Fiorello e Parpiglia Il Sussidiario.net Riccardo Rapisarda bloccato sulla Oasis of The Sea/ L’appello di Fiorello e Parpiglia

Gabriele Parpiglia sta parlando di un problema nelle ultime ore messo in luce anche da Fiorello, che ha dedicato alla storia di Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris un lungo post su Facebook poi ...

Gabriele Parpiglia sta parlando di un problema nelle ultime ore messo in luce anche da Fiorello, che ha dedicato alla storia di Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris un lungo post su Facebook poi ...