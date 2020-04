Raffaello, ‘la bussola da seguire per Rinascere’ nel gioco al rovescio del vecchio e il nuovo (Di martedì 21 aprile 2020) “Il lungo andare del tempo ha sfigurato tutto, quelle pareti che furono ricoperte da tappezzerie variopinte e da arazzi ricamati d’oro, ora sono rivestite dall’edera. Spini e rovi crebbero dove sedettero insieme i tribuni avvolti nella porpora e le camere delle regine sono ora covo di serpenti; tanto effimere sono le cose e la natura dei mortali!”. Così Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) nei Commentarii composti fra il 1462 e la fine del 1463. Questo potente grido di dolore non poteva passare inosservato e doveva necessariamente essere raccolto dalle anime più sensibili che dettero voce e corpo alla piena “invenzione” del Rinascimento. Si tratta del medesimo scenario che vide anche Leonardo da Vinci con la sua presenza a Tivoli vecchio proprio nella Casa di Adriano alle prime luci del Cinquecento. Dunque un luogo frequentato da coloro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) “Il lungo andare del tempo ha sfigurato tutto, quelle pareti che furono ricoperte da tappezzerie variopinte e da arazzi ricamati d’oro, ora sono rivestite dall’edera. Spini e rovi crebbero dove sedettero insieme i tribuni avvolti nella porpora e le camere delle regine sono ora covo di serpenti; tanto effimere sono le cose e la natura dei mortali!”. Così Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) nei Commentarii composti fra il 1462 e la fine del 1463. Questo potente grido di dolore non poteva passare inosservato e doveva necessariamente essere raccolto dalle anime più sensibili che dettero voce e corpo alla piena “invenzione” del Rinascimento. Si tratta del medesimo scenario che vide anche Leonardo da Vinci con la sua presenza a Tivoliproprio nella Casa di Adriano alle prime luci del Cinquecento. Dunque un luogo frequentato da coloro ...

