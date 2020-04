"Qui i migranti fanno quel che vogliono. Tanto non pagano le multe" (Di martedì 21 aprile 2020) Valentina Dardari Sostano davanti alla Caritas senza protezioni e distanze di sicurezza. E noi siamo costretti a rimanere chiusi in casa A Bergamo, chi è costretto a rimanere segregato in casa perché segue le norme, è anche costretto a vedere fuori dalla propria abitazione gruppetti di immigrati, richiedenti asilo, che stazionano nelle strade, o davanti alla Caritas diocesana, senza protezioni, né mantenendo la distanza di sicurezza. Ovvio che chi assiste a certe scene, ligio alle regole e quindi isolato in casa, non può certo esserne contento. Anche perché queste persone non vengono multato, nessun controllo che faccia loro delle sanzioni. Che Tanto quasi certamente non pagherebbero. Lo sfogo di una cittadina di Bergamo Una lettrice di Libero ha voluto scrivere al direttore del giornale e raccontare quanto avviene regolarmente ... Leggi su ilgiornale Porto Empedocle - il sindaco : «Qui i migranti non mettono più piede per tutta la durata del coronavirus»

Lampedusa abbandonata. Il sindaco : "Qui i migranti sbarcano - il Viminale mi ignora"

Coronavirus - la Slovenia blocca gli italiani. Ma lascia venire qui i migranti (Di martedì 21 aprile 2020) Valentina Dardari Sostano davanti alla Caritas senza protezioni e distanze di sicurezza. E noi siamo costretti a rimanere chiusi in casa A Bergamo, chi è costretto a rimanere segregato in casa perché segue le norme, è anche costretto a vedere fuori dalla propria abitazione gruppetti di immigrati, richiedenti asilo, che stazionano nelle strade, o davanti alla Caritas diocesana, senza protezioni, né mantenendo la distanza di sicurezza. Ovvio che chi assiste a certe scene, ligio alle regole e quindi isolato in casa, non può certo esserne contento. Anche perché queste persone non vengono multato, nessun controllo che faccia loro delle sanzioni. Chequasi certamente non pagherebbero. Lo sfogo di una cittadina di Bergamo Una lettrice di Libero ha voluto scrivere al direttore del giornale e raccontare quanto avviene regolarmente ...

TeresaBellanova : La proposta di regolarizzare il lavoratori migranti per reperire la manodopera agricola qualificata necessaria è st… - LegaSalvini : Alan Kurdi, al via il trasbordo dei migranti su una nave della Tirrenia: qui saranno sottoposti al tampone dalla Cr… - Davide : A voi risulta che con task force, droni ed elicotteri «la sinistra» (eh?) non si occupi anche di migranti irregolar… - R_f_a_l_e : @mattino5 @meb Perdonatemi ancora ma tutta questa fame di migranti perché? E ancora i migranti salveranno l’Italia… - hurried57 : Come ha fatto il Portogallo a contenere il coronavirus? -

Ultime Notizie dalla rete : Qui migranti "Qui i migranti fanno quel che vogliono. Tanto non pagano le multe" il Giornale Coronavirus, così il Portogallo ha contenuto i contagi: tra sanatorie per i migranti e isolamento degli anziani

Secondo successo (soprattutto di pubblico) è la regolarizzazione dei migranti clandestini. Tra tutti i Paesi europei il Portogallo è ... È gratis: ci si può iscrivere qui I politici portoghesi ...

Vicofaro (Pt): dopo la rissa fra migranti il Prefetto invita Don Biancalani a sfoltire la presenza dei suoi ospiti

Ed è qui che è scoppiata la lite furiosa con un altro ospite ... Il Pd unico rimasto a fianco del prete amico dei migranti, oltre, ovviamente, a Papa Francesco che ha anche inviato un contributo a Don ...

Secondo successo (soprattutto di pubblico) è la regolarizzazione dei migranti clandestini. Tra tutti i Paesi europei il Portogallo è ... È gratis: ci si può iscrivere qui I politici portoghesi ...Ed è qui che è scoppiata la lite furiosa con un altro ospite ... Il Pd unico rimasto a fianco del prete amico dei migranti, oltre, ovviamente, a Papa Francesco che ha anche inviato un contributo a Don ...