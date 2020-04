Pallone d’oro | l’albo del decennio di questo prestigioso titolo individuale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 aprile 2020) Ilda poco concluso è stato caratterizzato, a livello calcistica, da alcune gerarchie fisse, che sono andate oltre la vittoria collettiva di un club o di un organico, visto che anche per quanto concerne l’assegnazione deld’oro, premio istituito nel lontano 1956, vi è stato un quasi perfetto dualismo, che dura ormai da tempo. In effetti basta vedere il ricco albo d’oro per notare come non si sia mai verificato, ciò che è accaduto da quando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono affermati come campioni nel firmamento del calcio internazionale e mondiale. E’ vero che entrambi non hanno ancora sollevato al cielo la Coppa del Mondo, il trofeo di squadra più ambito, ma sia per quanto riguarda la storia, sia per quello che rappresenta i club dove hanno militato, hanno praticamente vinto tutto, lasciando ...