Neymar Barcellona | il brasiliano pronto a dimezzarsi lo stipendio

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 aprile 2020) La storia d’amore trae ilsembra non avere fine: ilvorrebbe fare ritorno al fianco di Messi La storia d’amore traed ilsembra non avere mai fine. Il fantasistainfatti sarebbe ancora voglioso di tornare ale riabbracciare l’amico Messi. Come riportato dal Mundo Deportivo,sarebbelo. Ilpercepisce quasi 50 milioni di euro a stagione, ma pur di tornare in Catalogna sarebbe ben contento di rinunciare a metà dei soldi. Leggi su Calcionews24.com