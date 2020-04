Mappa del contagio | ecco i dati regione per regione

Giorgiolaporta : Giletti mostra la mappa del disastro sanitario della #sinistra in #Puglia a #NonelArena. Sono 15 anni che governa i… - RZALLONE : voi qui a farvi pippe mentali su #ImmuniApp e privacy, a me arriva sms dalla regione Lombardia: scarica app allert… - rnitsch : RT @AstroPratica: #cartadelcielo 21 #Aprile 2020: mappa del #cielo notturno riferita alla latitudine di Roma per le 22:30 (osservatore rivo… - Blackskorpion4 : RT @AstroPratica: #cartadelcielo 21 #Aprile 2020: mappa del #cielo notturno riferita alla latitudine di Roma per le 22:30 (osservatore rivo… - AstroPratica : #cartadelcielo 21 #Aprile 2020: mappa del #cielo notturno riferita alla latitudine di Roma per le 22:30 (osservator… -

Mappa del Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mappa del