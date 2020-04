Lukaku “Prima di Inter-Cagliari tutti ammalati”/ “Coronavirus? Nessuna certezza ma..”

FcInterNewsit : Lukaku: 'Prima di Inter-Cagliari 23 giocatori su 25 erano malati: tosse e febbre. Covid-19? Non c'è certezza' - TuttoMercatoWeb : Lukaku: 'Prima di Inter-Cagliari 23 giocatori su 25 avevano febbre e tosse' - Ecatetriformis : RT @marifcinter: #Lukaku: 'Ho contribuito con 100.000 euro per un ospedale di Milano. Non ho mai fatto nulla di simile prima. Più invecchio… - luca_fly1 : RT @Ilarioforjuve: Adesso si scoprono gli altarini e poi criticano la Juve che ha dichiarato il virus di Rugani. Ecco caro Zang. https://… - pol2187 : RT @Ilarioforjuve: Adesso si scoprono gli altarini e poi criticano la Juve che ha dichiarato il virus di Rugani. Ecco caro Zang. https://… -

Lukaku Prima Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lukaku Prima