La consultazione della Diocesi di Milano per provare a ripartire

Servono buone idee, un po' di concreta 'fantasia', di inventiva per affrontare la ripartenza, la cosiddetta fase 2. Un compito non facile per chi ci governa. Ecco dunque che l'ArciDiocesi di Milano chiama a raccolta i suoi fedeli e avvia una vera e propria consultazione per raccogliere spunti utili e far fronte insieme alla nuova vita che ci attende. Vita religiosa si intende. Le 'proposte' potranno riguardare la ripresa delle 'celebrazioni con il popolo', la riapertura degli oratori, sino all'azione caritativa nelle sue molteplici espressioni. La Chiesa ambrosiana, in accordo con la Conferenza episcopale italiana e in collegamento con le altre Diocesi lombarde," intende collaborare responsabilmente con le autorità governative e le istituzioni civili - si legge in una nota della Diocesi - dando il proprio contributo allo sforzo ...

