Ida Platano ex dama di UeD cambia vita e smentisce le affermazioni di Sossio Aruta

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 aprile 2020)ancora una volta le sue scelte Ida, e nega di essere in attesa, Riccardo Guarnieri deve quindi attendere di diventare papà, scopriamo cosa è successo Dopo essere uscita da Uomini e Donne, Idaancora una volta le sue scelte e le suedisorientano non poco i fan. Per prima cosa arriva la smentita su quanto detto dariguardo ad una sua gravidanza. L’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva infatti detto che laera in attesa di un bambino. Una notizia bomba che aveva già fatto il giro del web e tutti hanno pensato quanto sarebbe stato felice il Guarnieri. Ricordiamo che laè fidanzata con Riccardo Guarnieri e la loro relazione nel tempo ha avuto tanti alti e bassi. Nonostante alcune incomprensioni comunque continuano a stare insieme e anche in questa quarantena non perdono occasione di far ...