I migranti partono dalla Libia con in tasca il numero degli avvocati italiani da

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Mauro Indelicato Emblematico un episodio venuto a galla a cavallo del giorno di Pasqua: un avvocato ha depositato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo mentre i richiedenti erano ancora a bordo di un gommone in avaria Già prima di toccare terra e quando il loro barcone ancora era in balia del Mediterraneo, duesono riusciti a contattare un legale per far partire un ricorso presso la Corte europea dei diritti umani. E quando ancora la loro situazione legata al salvataggio non era risolta, negli uffici della Corte i fascicoli riguardanti il caso erano già stati depositati. Un episodio che ha dimostrato come, già prima della partenza dei barconi, alcuniabbiano ini numeri dei legati di riferimento. A rendere nota questa situazione è stato un articolo su LaVerità, in cui è stato citato ...