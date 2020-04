Giuseppe Conte, informativa al Senato: “Fase 2 graduale, nuovo intervento da 50 miliardi di euro, l’app Immuni è volontaria” (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte è intervenuto al Senato della Repubblica e ha tenuto un’informativa a Palazzo Madama in cui ha ripercorso il lavoro svolto nelle ultime settimane per fronteggiare l’emergenza sanitaria e la crisi economica, spiegando passo per passo quanto fatto e spingendosi anche verso il prossimo futuro. Il Premier, che alle ore 17.30 sarà chiamato a effettuare un’altra informativa alla Camera dei Deputati (probabilmente il discorso non cambierà di molto), ha confermato che la fase 2 verrà avviata il prossimo 4 maggio e che ci sarà una graduale riapertura delle varie attività, seguendo attentamente lo sviluppo del contagio e con il massimo scrupolo. Il Capo del Governo ha annunciato anche una manovra economica di 50 miliardi di euro da presentare entro la fine del mese di aprile e che si aggiungeranno così ai 25 ... Leggi su oasport LIVE Discorso Giuseppe Conte in DIRETTA : l’informativa del Premier al Senato e alla Camera in tempo reale. “L’Italia dice no a questo MES - la app sarà facoltativa”

