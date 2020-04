Fase 2 dal 4 maggio: cosa riapre, si potrà uscire di casa? Passeggiate e andare a trovare i familiari: le ipotesi (Di martedì 21 aprile 2020) Ormai è sostanzialmente ufficiale: dal 4 maggio scatterà in Italia la tanto agognata Fase 2. Dopo due mesi di quarantena, il Paese inizierà il lungo percorso verso la normalità. La vita resterà comunque completamente diversa rispetto a come eravamo abituati: rimarranno tante limitazioni, occorrerà abituarsi ad indossare guanti e mascherine, dimenticandosi dei grandi assembramenti. Finché non verranno trovati una cura o un vaccino, la battaglia al male invisibile non sarà vinta completamente. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, entro la fine della settimana illustrerà agli italiani tutti i dettagli per la ripartenza. Il Governo sarà cauto: sì alle riaperture, ma solo nel totale rispetto della sicurezza sanitaria. L’obiettivo vitale è evitare nuovi focolai che avrebbero come ... Leggi su oasport Riaperture - Conte : «Spiegherò la fase 2 entro fine settimana». Dal 4 maggio il dopo coronavirus

