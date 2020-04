Dramma a Uomini e Donne | un amatissimo cavaliere positivo al Covid- 19 FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 aprile 2020) Exde trono overal Coronavirus I veri appassionati disicuramente ricorderanno Gianluca Pannullo. L’exdel trono over ha fatto parte del parterre nel 2016 per diversi mesi decidendo poi di lasciare il programma. Oggi, il quarantenne è ancora single e pochi fa tramite una diretta ha rivelato a tutti una brutta notizia. A quanto pare anche lui è stato contagiato da questo maledetto virus e nonostante le tante precauzioni che ha preso il- 19 non gli ha lasciato scampo. Vediamo nei dettagli cosa ha raccontato il babbo più bello d’Italia. Gianluca Pannulloal19a causa del19, ha dovuto adeguarsi alle nuove regole e dopo tre settimane di sospensione Maria De Filippi finalmente dal 20 aprile è tornata in onda. Chi ha sempre seguito il trono over, sicuramente si ...