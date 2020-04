Una notizia incredibile arriva dalla Cina riportata dalla tv Ccvt e ripresa anche dal Daily Mail. Il tabloid inglese ha infatti raccontato la storia di due medici cinesi del Wuhan Central Hospital, Yi Fan e Hu Weifeng, entrambi di 42 anni. I due dottori dopo essersi ammalati di coronavirus si sono svegliati al termine del ciclo di cure con il colore della pelle più scura. I due medici erano in prima linea nel focolaio di Covid-19, dopo essere stati contagiati le loro condizioni sono peggiorate rapidamente tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva, dopo la permanenza per entrambi è stata prolungata. Durante il periodo di cura gli è stato somministrato un farmaco per contrastare la malattia. Al loro risveglio però la strana scoperta: il colore della loro pelle era nettamente più scuro.

Leggi su italiasera

zazoomblog : Dottori cinesi diventano neri dopo la cura al coronavirus: la rivelazione del Daily Mail - #Dottori #cinesi… - italiaserait : Dottori cinesi diventano neri dopo la cura al coronavirus: la rivelazione del Daily Mail - Massimo76028358 : @VittorioSgarbi @Adnkronos XKÉ I DOTTORI E I POLITICI NON HANNO DETTO XKÉ IL PRESIDENTE REPUBBLICA NON HA COPIATO I… - Speedroke : @isabellaisola3 Non sono un esperto ,ricordo che i dottori in ospedale parlavano di una normale influenza ,ma io gu… - Mauri71o : @MarioScelzo1 I 2 che ragionano sarebbero quello dei cinesi che mangiano i topi e dei dottori di famiglia che non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Dottori cinesi Dottori cinesi diventano neri dopo la cura al coronavirus: la rivelazione del Daily Mail Italia Sera I medici cinesi contagiati si risvegliano e scoprono che la loro pelle è diventata nera

Due medici cinesi contagiati e gravemente malati di coronavirus hanno scoperto che la loro pelle aveva cambiato colore dopo essere sopravvissuti alla famigerata malattia. Il dottor Yi Fan e il dottor ...

Il dottor Li e il virus con in testa una corona di Francesca Cavallo

È una breve storia sulle origini del Coronavirus e su quello che sappiamo fino adesso e sul perché ci sono delle cose che ancora non sappiamo. Il dottor Li Wenliang è stato il primo dottore cinese che ...

Due medici cinesi contagiati e gravemente malati di coronavirus hanno scoperto che la loro pelle aveva cambiato colore dopo essere sopravvissuti alla famigerata malattia. Il dottor Yi Fan e il dottor ...È una breve storia sulle origini del Coronavirus e su quello che sappiamo fino adesso e sul perché ci sono delle cose che ancora non sappiamo. Il dottor Li Wenliang è stato il primo dottore cinese che ...