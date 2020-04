Da superministro a fantasma | Luciana Lamorgese | le voci inquietanti che filtrano dal

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Due mesi di flagello da Coronavirus non sono bastati per scorgere al ministero dell' Interno una figura apicale all' altezza dell' emergenza?, la più alta in grado, semplicemente non perviene. Nei giorni scorsi si è limitata a sguinzagliare droni, elicotteri e cani lupo per inseguire qualche runner in tutina da corsa o altri poveri disgraziati che s' illudevano di poter celebrare la Pasquetta lontano dagli arresti domiciliari del lockdown. Quanto all' essenza dei suoi doveri, di là dal controllo dell' apparato preventivo e repressivo delle nostre libertà civili, è scomparsa nello spazio di un signorsì, come una signornulla. Tace in pubblico, la ministra, si sottrae alle liturgie canoniche nelle quali i governanti e la Protezione civile sono tenuti a ragguagliare i cittadini sulle notizie relative alla pandemia. Si limita a ...