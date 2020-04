Covid19, agenzie viaggi: “Campania penalizzata. Prezzi alti, spiagge piccole e hotel impreparati” (Di martedì 21 aprile 2020) Cesare Foa, presidente dell'Associazione agenzie di viaggi Advunite a Fanpage.it. “Vacanze al mare? Le compagnie aeree e le navi da crociera sono ferme. Prenotazioni bloccate fino a giugno. In estate i Prezzi per viaggiare saranno altissimi e ci sarà poca possibilità di spendere. Dovremo puntare sul turismo interno. Ma gli alberghi non sono tutti attrezzati per il distanziamento. Nessuno prenderà lavoratori stagionali e i contributi messi a disposizione sono pochi”. Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) Cesare Foa, presidente dell'AssociazionediAdvunite a Fanpage.it. “Vacanze al mare? Le compagnie aeree e le navi da crociera sono ferme. Prenotazioni bloccate fino a giugno. In estate iperare sarannossimi e ci sarà poca possibilità di spendere. Dovremo puntare sul turismo interno. Ma gli alberghi non sono tutti attrezzati per il distanziamento. Nessuno prenderà lavoratori stagionali e i contributi messi a disposizione sono pochi”.

