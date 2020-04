Covid-19, la Sicilia verso la fine dell’emergenza, oggi record di guariti (Di martedì 21 aprile 2020) Raddoppiano i tamponi in Sicilia e aumentano i guariti ma diminuiscono i ricoveri. La Sicilia si avvia verso la fine dell’epidemia del Coronavirus e verso la fine dei contagi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 21 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 55.093 (+3.720 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.835 (+76, ma su quasi quattromila tamponi processati), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.259 persone (+49), 370 sono guarite (+24) e 206 decedute (+3). Degli attuali 2.259 positivi, 551 pazienti (-14) sono ricoverati – di cui 37 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.708 (+63) sono in isolamento ... Leggi su direttasicilia Covid19 - boom di guariti in Sicilia - 39 pazienti in terapia intensiva

