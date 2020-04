Coronavirus, Tunisia invia medici in Lombardia. Il ringraziamento di Fontana (Di martedì 21 aprile 2020) Una equipe composta da sette medici e infermieri e’ stata inviata in Lombardia dalla Tunisia, per coadiuvare i colleghi italiani nella cura dei malati di Coronavirus. Nel video il ringraziamento del governatore Attilio Fontana. abr/mrv/red Coronavirus, Tunisia invia medici in Lombardia. Il ringraziamento di Fontana su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - gli ultimi aggiornamenti dalla Tunisia : bilancio dei contagi rimane molto contenuto

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. La Tunisia estende lockdown - nel mondo 150mila morti

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. La Tunisia estende lockdown (Di martedì 21 aprile 2020) Una equipe composta da settee infermieri e’ statata indalla, per coadiuvare i colleghi italiani nella cura dei malati di. Nel video ildel governatore Attilio. abr/mrv/redin. Ildisu Il Corriere della Città.

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Coronavirus, Tunisia invia medici in Lombardia. Il ringraziamento di Fontana - CorriereCitta : Coronavirus, Tunisia invia medici in Lombardia. Il ringraziamento di Fontana - Notiziedi_it : Coronavirus, Tunisia invia medici in Lombardia. Il ringraziamento di Fontana - Italpress : Coronavirus, Tunisia invia medici in Lombardia. Il ringraziamento di Fontana - italianfirst2 : Coronavirus, Tunisia invia medici in Lombardia. Il ringraziamento di Fontana ?@FontanaPres? -