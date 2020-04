Coronavirus, trasferita in terapia intensiva una bambina di 11 anni a Roma (Di martedì 21 aprile 2020) In giornata, come riporta il bollettino giornaliero dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sul portale Salute Lazio, ci sarà un secondo trasferimento precauzionale in terapia intensiva per monitorare lo stato infiammatorio di una bambina di 11 anni. All’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, al momento, sono 18 i ricoveri Covid di cui 11 bambini e 7 genitori. Fortunatamente, però, anche belle notizie perché è prevista la dimissione di 2 bambini guariti. Leggi anche: Coronavirus Lazio, lieve aumento dei nuovi casi. Ecco i dati Coronavirus, trasferita in terapia intensiva una bambina di 11 anni a Roma su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - bruciata dall’ex e trasferita in altro reparto : “Ho paura”

Coronavirus - Spallanzani : coppia cinesi trasferita oggi all’ospedale San Filippo Neri. I positivi sono 201 - 7 in più di ieri

Coronavirus, tre detenuti positivi nel carcere di Saluzzo

Monitoraggio indispensabile sottolinea il garante regionale Mellano Sono 3 al momento i casi di positività Covid 19 accertati nel carcere Morandi di Saluzzo ... Uno di detenuti positivi era stato ...

Coronavirus, Vigevano, cade in depressione per la quarantena e si suicida con un colpo di pistola

L'uomo sino a poco tempo fa abitava in Liguria. Quando sono scattati i provvedimenti restrittivi decisi dal governo per limitare la diffusione del virus Covid-19, ha deciso di mettere in vendita la ...

