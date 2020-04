Coronavirus | Conte | ‘in Ue con noi altri 8 paesi per strumenti nuovi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Insieme adottomembri, l’Italia ha lanciato una sfida ambiziosa all’Europa, invitandola a introdurre nuoviper affrontare e superare al più presto questa crisi”. Lo ricorda il premier Giuseppenell’informativa in Aula al Senato.“Alcuni di questi, che hanno condiviso questa nostra impostazione, hanno dichiarato da subito – lo voglio dire apertamente, la Spagna – di essere interessati al Mes, purché non abbia le rigide condizionalità applicate in altre circostanze, ma solo la condizione che l’utilizzo del finanziamento sia per far fronte alle spese sanitarie, dirette e indirette. Rifiutare la nuova linea di credito significherebbe fare un torto ai, che pure sono a noi affiancati in questa battaglia, e che intendono invece usufruirne. ...