Coronavirus | contagi in crescita a Milano +246 e provincia +408 2

repubblica : Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus #Napoli, per la prima volta zero contagi e zero morti - SkyTG24 : Coronavirus, Germania: oltre 140mila contagi. Cancellato l’Oktoberfest - seneca4949 : RT @VideoNewsTV: #coronavirus LA LISTA CON LA DATA PREVISTA DEI CONTAGI ZERO NELLE VARIE REGIONI. DA DOMANI 21 PER UMBRIA E BASILICATA, AL… - qn_giorno : #Coronavirus, il contagio non frena a #Milano: +406 casi, 246 sono in città -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus, oltre 170 mila vittime nel mondo. Gb, mai cosi tanti decessi dal 2000. La Turchia supera la Cina per contagi la Repubblica Coronavirus Lombardia, aumentano positivi e morti. A Milano il contagio non si ferma

Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia. In calo il numero di ricoveri in terapia intensiva. Milano. Non molla il contagio da Coronavirus nella provincia di Milano dove i positivi sono 16.520 ...

Coronavirus, in Svezia 185 morti in 24 ore: mai così tanti

La Svezia ha registrato il suo record di vittime di coronavirus in un giorno: 185 decessi che portano a 1.765 il totale dei morti nel Paese scandinavo dall'inizio dell'emergenza. Come evidenzia il ...

Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia. In calo il numero di ricoveri in terapia intensiva. Milano. Non molla il contagio da Coronavirus nella provincia di Milano dove i positivi sono 16.520 ...La Svezia ha registrato il suo record di vittime di coronavirus in un giorno: 185 decessi che portano a 1.765 il totale dei morti nel Paese scandinavo dall'inizio dell'emergenza. Come evidenzia il ...