Coronavirus, 10mila scienziati contro il Nobel Montagnier: “Falsa e infondata l’ipotesi che il Covid sia nato in un laboratorio di Wuhan” (Di martedì 21 aprile 2020) È “falsa e infondata” l’ipotesi del premio Nobel, Luc Montagnier, secondo la quale il nuovo Coronavirus è nato in un laboratorio a Wuhan. Lo sostiene la Federazione Italiana Scienze della Vita (Fisv) che riunisce 16 società scientifiche per un totale di quasi 10mila scienziati. Per evitare fake news, i ricercatori invitano a “non prendere automaticamente per oro colato quello che viene da un premio Nobel semplicemente perché ha questo titolo, anche perché questo particolare Nobel da molti anni sostiene bufale scientifiche e getta discredito sulla scienza sana”. Secondo Montagnier, il virus Sars-CoV-2 è il risultato di una sperimentazione che ha generato un virus ibrido con quello dell’Hiv. L’ipotesi “ha fatto rapidissimamente il giro d’Italia sui social ed è stata riportata su ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - venerdì quasi 10mila denunciati : record

Coronavirus - venerdì quasi 10mila denunciati : record

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Superata quota 10mila contagi in Arabia Saudita con 1.122 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di martedì 21 aprile 2020) È “falsa e” l’ipotesi del premio, Luc, secondo la quale il nuovoè nato in un laboratorio a Wuhan. Lo sostiene la Federazione Italiana Scienze della Vita (Fisv) che riunisce 16 società scientifiche per un totale di quasi. Per evitare fake news, i ricercatori invitano a “non prendere automaticamente per oro colato quello che viene da un premiosemplicemente perché ha questo titolo, anche perché questo particolareda molti anni sostiene bufale scientifiche e getta discredito sulla scienza sana”. Secondo, il virus Sars-CoV-2 è il risultato di una sperimentazione che ha generato un virus ibrido con quello dell’Hiv. L’ipotesi “ha fatto rapidissimamente il giro d’Italia sui social ed è stata riportata su ...

fattoquotidiano : Coronavirus, 10mila scienziati contro il Nobel Montagnier: “Falsa e infondata l’ipotesi che il Covid sia nato in un… - Agenzia_Ansa : Negli Usa 2.228 morti in 24 ore. NY alza il totale a oltre 10mila #Coronavirus #ANSA - paneEansi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 10mila scienziati contro il Nobel Montagnier: “Falsa e infondata l’ipotesi che il Covid sia nato in un la… - call_the_kernel : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 10mila scienziati contro il Nobel Montagnier: “Falsa e infondata l’ipotesi che il Covid sia nato in un la… - MMMjuliette : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 10mila scienziati contro il Nobel Montagnier: “Falsa e infondata l’ipotesi che il Covid sia nato in un la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 10mila Coronavirus, 10mila scienziati contro il Nobel Montagnier: “Falsa e infondata l’ipotesi che il… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, 10mila scienziati contro il Nobel Montagnier: “Falsa e infondata l’ipotesi che il Covid sia nato in un laboratorio di Wuhan”

Si tratta però di un’ipotesi “di fatto interamente falsa ed infondata”: l’analisi delle sequenze genetiche del nuovo coronavirus conferma che si tratta, di “una naturale evoluzione e non di una ...

Ritardi per cassa integrazione in deroga, il commento di Sospiri

L’emergenza Covid-19 ritengo che nell’ultimo mese e mezzo abbia fatto emergere le migliori energie ... E il dato non ci piace: sappiamo che il provvedimento dovrà riguardare almeno 10mila 64 aziende, ...

Si tratta però di un’ipotesi “di fatto interamente falsa ed infondata”: l’analisi delle sequenze genetiche del nuovo coronavirus conferma che si tratta, di “una naturale evoluzione e non di una ...L’emergenza Covid-19 ritengo che nell’ultimo mese e mezzo abbia fatto emergere le migliori energie ... E il dato non ci piace: sappiamo che il provvedimento dovrà riguardare almeno 10mila 64 aziende, ...