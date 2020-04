Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 181mila casi positivi (Di martedì 21 aprile 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 183.957 che sono così ripartiti: 107.709 ammalati, 51.600 guariti, 24.648 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (21 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 183.957 (oggi aumento di 2.729): 107.709 ammalati, 51.600 guariti, 24.648 morti TOTALE malati: 107.709 (oggi calo di 528) di cui: 2.471 in terapia intensiva, 24.134 ricoverati con sintomi, 81.104 in isolamento domiciliare TOTALE morti: 24.648 (oggi aumento di 534) TOTALE guariti: 51.600 (oggi aumento di 2.723) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi ... Leggi su oasport Coronavirus - a Salerno 30 contagiati e nessuno in terapia intensiva

