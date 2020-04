“Al mare quest’estate? Non sappiamo se si potrà”. Dall’Istituto superiore di sanità (Di martedì 21 aprile 2020) “La nuova situazione è di certo un segno positivo. Ora dobbiamo affrontare un’altra fase altrettanto delicata e difficile, ma che è quella di cambiare un po’ le nostre vite e con cautela, passo dopo passo, provare a ripartire nei singoli settori”, queste sono state le sue parole ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità. Il medico ha affermato che sarà necessario convivere con il virus per qualche mese e in questo periodo sarà necessaria molta cautela per evitare la formazione di nuovi focolai: “L’obiettivo finale sarà quello di avere il vaccino e di immunizzare tutti i cittadini”, ha aggiunto, spiegando che chi è riuscito a immunizzarsi è solo una minima parte della popolazione. ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Emiliano parla di come sarà l’estate : “Al mare si andrà ma bisogna fare tutto per bene”

L’allarme di ANDES : “Al primo calciatore positivo che si fa? Meglio fermare i campionati” (Di martedì 21 aprile 2020) “La nuova situazione è di certo un segno positivo. Ora dobbiamo affrontare un’altra fase altrettanto delicata e difficile, ma che è quella di cambiare un po’ le nostre vite e con cautela, passo dopo passo, provare a ripartire nei singoli settori”, queste sono state le sue parole ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istitutodi Sanità. Il medico ha affermato che sarà necessario convivere con il virus per qualche mese e in questo periodo sarà necessaria molta cautela per evitare la formazione di nuovi focolai: “L’obiettivo finale sarà quello di avere il vaccino e di immunizzare tutti i cittadini”, ha aggiunto, spiegando che chi è riuscito a immunizzarsi è solo una minima parte della popolazione. ...

_MiBACT : Oggi #ArTyouReady è dedicato al #paesaggioitaliano: partecipa al flash mob fotografico e condividi panorami del Bel… - welikeduel : Pasqua in mezzo al mare: le navi “Aita Mari” della SMH e “Alan Kurdi” di Sea eye. #propagandalive - lorepregliasco : La famosa corsa al mare di Pasqua, le file per strada eccetera: secondo i dati Enel X/HERE, a Pasquetta -92% di spo… - ladyysofy : ogni volta che eri al mare o in piscina fongevi di essere una sirena come loro: - la_persistenza : RT @alycecappellaio: Oggi voglio andare al mare anche se non è bello... Cit. -

Ultime Notizie dalla rete : “Al mare Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE