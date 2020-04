‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 20 04 20

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Io sono la prima che – da quando Uomini e Donne è andato in pausa un mesetto fa causa Coronavirus – aveva estrema nostalgia della nostra dose quotidiana di trash, eh, ma anche all’astinenza più nera c’è un limite, su. E per me questo nuovo format è un big no. Ma proprio BIG e proprio NO, eh. Maria De Filippi, in un’inedita (e modestissima) versione “voce divina”, ci ha tenuto a spiegarci sta ciofeca di versione da quarantena del suo programma così: “Ambedue credete nell’amore in modo romantico. Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone attraverso la scrittura, senza conoscere la vera identità di chi c’è dietro la tastiera. La parola quindi sarà l’unico modo per conoscersi e – se tutto va bene – innamorarsi. Dopo un periodo di ...