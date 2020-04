‘Uomini e Donne’, Andrea Damante parla della quarantena con Giulia De Lellis: “Sono fortunato perché…” (Video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Ormai il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è cosa ormai nota: dopo i primi rumors apparsi sui social sulla possibilità che i due ex protagonisti di Uomini e Donne potessero essere in quarantena insieme a Roma, sono arrivate le foto paparazzate del settimanale Chi che ha beccato la giovane influencer e il deejay a fare la spesa per tutta la famiglia. Così un indizio dietro l’altro tutto è diventato inevitabilmente più chiaro e qualche giorno fa è stato proprio Damante ha pubblicato il primo video in compagnia della sua dolce metà ritrovata. L’ultimo capitolo di questa telenovela che appassiona ancora tutti i fan dei Damellis si è consumato nel corso di una diretta che Andrea ha fatto con Italian Sports Channel, in cui lui ha ufficialmente confermato il ritorno di fiamma con Giulia, definendola la ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ - Sammy Hassan rivela : “È un momento no”. C’entra Giovanna Abate? (Video)

Raffaella Mennoia dice la sua sul ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis e parla del destino degli altri troni di ‘Uomini e Donne’ (Video)

‘Uomini e Donne’ - Sara Affi Fella parla della gravidanza e rivela se mostrerà il suo bebè sui social! (Video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Ormai il ritorno di fiamma traDeè cosa ormai nota: dopo i primi rumors apparsi sui social sulla possibilità che i due ex protagonisti di Uomini e Donne potessero essere ininsieme a Roma, sono arrivate le foto paparazzate del settimanale Chi che ha beccato la giovane influencer e il deejay a fare la spesa per tutta la famiglia. Così un indizio dietro l’altro tutto è diventato inevitabilmente più chiaro e qualche giorno fa è stato proprioha pubblicato il primo video in compagniasua dolce metà ritrovata. L’ultimo capitolo di questa telenovela che appassiona ancora tutti i fan dei Damellis si è consumato nel corso di una diretta cheha fatto con Italian Sports Channel, in cui lui ha ufficialmente confermato il ritorno di fiamma con, definendola la ...

matteosalvinimi : #Salvini: Lasciami dire, Massimo, che è bizzarro che ora si reputino 'deboli e a rischio' donne e uomini dai 65 ann… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della carità. Pre… - DarioNardella : #18aprile 1948: per la prima volta donne e uomini votarono dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Quelle elez… - EspostoPina : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della carità. Preghiamo… - bar_rubino : RT @99Posse: Stiamo leggendo con piacere tanti interventi di uomini e donne che vivono e lavorano con la musica, l’arte e lo spettacolo. In… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it