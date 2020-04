Un passato clamoroso Recitava con Mario Merola | oggi decide le politiche del governo sul

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ilinsospettabile di Walter Ricciardi. Il medico e (contestatissimo) consulente del Ministero della Salute per l'emergenza coronavirus, nonché rappresentante delitaliano presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato anche un attore. Non da bambino, come Carlo Calenda, ma da ragazzo, quando poi decise di dedicarsi anima e corpo alla medicina. Il suo curriculum cinematografico non è di poco conto: ha recitato in 7 film, accanto ad attrici brave e belle come Giuliana De Sio e Stefania Sandrelli e miti del nostro grande schermo comee Michele Placido. Proprio accanto al re delle sceneggiate napoletaneil classe '59 Ricciardi, non a caso di Napoli, è stato protagonista di tre pellicole: L'ultimo guappo, Mammasantisima e Napoli… la ...