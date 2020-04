The Last of Us, la serie TV vedrà Kaitlyn Dever nei panni di Ellie? All'attrice piacerebbe molto (Di lunedì 20 aprile 2020) Prima che la pandemia di Coronavirus rinviasse sia i film che le serie TV, HBO e Naughty Dog avevano annunciato che The Last of Us avrebbe ricevuto un adattamento TV. Craig Mazin, creatore della serie TV Chernobyl, è colui che seguirà i lavori al fianco di Neil Druckmann di Naughty Dog, il quale aiuterà sia nella scrittura che il produttore esecutivo.Mentre un certo numero di attori sono stati suggeriti dai fan per i ruoli di Ellie e Joel, un nome che continua a crescere in popolarità è Kaitlyn Dever ( attrice tra l'altro ne "La Rivincita delle Sfigate"). Ora è proprio la Dever a rispondere ai fan in maniera tra l'altro molto positiva."Sono una grande fan del gioco e non so se molte persone lo sappiano, ma lo sto dicendo ora: sono un grande fan di quel videogioco", ha dichiarato in un'intervista. "Penso che sia una bella storia, ha una ... Leggi su eurogamer The Last of Us : Part II riceve un incredibile e dettagliato poster creato da un fan

