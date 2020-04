Tennis, Andrea Pellegrino: “La sosta a causa del Covid-19 è la parte più difficile. Spero di entrare tra i primi 240 del mondo” (Di lunedì 20 aprile 2020) Andrea Pellegrino è un giovane Tennista pugliese che, come d’altra parte i suoi colleghi, è costretto a rimanere fermo per colpa del Covid-19. Come tutti gli altri sport, anche il Tennis ha dovuto fare i conti con l’emergenza coronavirus e l’unica soluzione è stata quella di imporre un lungo stop. Pellegrino occupa la posizione 341 del ranking Atp e rientra in quella categoria di giocatori che sentono maggiormente le difficoltà causata dalla sosta. Proprio per tutelare coloro i quali sono oltre la posizione 250 del mondo, Novak Djokovic ha chiesto ai colleghi di creare un fondo con il quale aiutare e sostenere i colleghi. In tal senso Andrea Pellegrino, in un’intervista rilasciata a Luca Fiorino, ha parlato di quanto sia complicata la situazione attuale:”La sosta per Coronavirus è la parte più difficile. ... Leggi su oasport Tennis : Andreas Seppi rinuncia all’ATP 250 di Delray Beach. Al suo posto entra Denis Istomin

Tennis - quanti soldi ha guadagnato Andreas Seppi con la finale nell’ATP di New York? Premio a cinque cifre

Tennis - il nuovo ranking ATP di Andreas Seppi : numero 80 virtuale. Tutte le proiezioni (Di lunedì 20 aprile 2020)è un giovaneta pugliese che, come d’altrai suoi colleghi, è costretto a rimanere fermo per colpa del-19. Come tutti gli altri sport, anche ilha dovuto fare i conti con l’emergenza coronavirus e l’unica soluzione è stata quella di imporre un lungo stop.occupa la posizione 341 del ranking Atp e rientra in quella categoria di giocatori che sentono maggiormente le difficoltàta dalla. Proprio per tutelare coloro i quali sono oltre la posizione 250 del mondo, Novak Djokovic ha chiesto ai colleghi di creare un fondo con il quale aiutare e sostenere i colleghi. In tal senso, in un’intervista rilasciata a Luca Fiorino, ha parlato di quanto sia complicata la situazione attuale:”Laper Coronavirus è lapiù. ...

FranceAlba : @GeorgeSpalluto @opocaj33 @JacoCrivellari @tolnika4 @GiorgioBramati @AMarobin @congy17 @Alenize82 1) Pete Sampras 2… - andrea_binda : Posto che non ho nulla contro chi corre, ma perché non si può giocare a tennis? Non si può pescare? Fare Tai Chi da… - andrea_pecchia : #AccaddeOggi: l'ultima vittoria di #McEnroe contro #Edberg. #tennis #17aprile - Alenize82 : Ieri su @sportface2016 ho avuto la possibilità di intervistare (sul #tennis, sua grande passione) Andrea #Scanzi. E… - hrothger4hand : RT @Alenize82: Stasera sarà nostro ospite Andrea #Scanzi. Parleremo di politica? No, assolutamente no! Si parla di #tennis. Ore 21.30, vi a… -