Spostamenti limitati per chi non scarica Immuni. L'ipotesi del governo per incentivare l'uso della app (Di lunedì 20 aprile 2020) Immuni, l’applicazione selezionata dal governo per il tracciamento dei contagi da Coronavirus, resterà volontaria, ma chi sceglierà di non scaricarla potrebbe avere delle limitazioni negli Spostamenti. Un incentivo per raggiungere quel 60% di adesioni che viene considerato la soglia minima per garantire l’efficacia del sistema. È quanto riporta oggi il Corriere della Sera.La app Immuni, intanto, è finita sotto la lente del Copasir: si tratta di una materia di “sicurezza nazionale” e quindi il Comitato – annuncia il presidente Raffaele Volpi - è pronto a convocare in audizione il commissario straordinario Domenico Arcuri per saperne di più sia sull’“architettura societaria” dell’azienda titolare del progetto che sulle “forme scelte” per l’affidamento e “la conseguente ... Leggi su huffingtonpost Emergenza Covid-19 - fase 2 già dopo il 25 aprile - riaprono industrie auto - moda - cantieri e mobili - spostamenti limitati per gli over 70 e gli under 18

Arriva il via libera per auto e moda Spostamenti limitati per under 18

Tommasi : «Spostamenti limitati. Perché far muovere i calciatori?» (Di lunedì 20 aprile 2020), l’applicazione selezionata dalper il tracciamento dei contagi da Coronavirus, resterà volontaria, ma chi sceglierà di nonrla potrebbe avere delle limitazioni negli. Un incentivo per raggiungere quel 60% di adesioni che viene considerato la soglia minima per garantire l’efficacia del sistema. È quanto riporta oggi il Corriere della Sera.La app, intanto, è finita sotto la lente del Copasir: si tratta di una materia di “sicurezza nazionale” e quindi il Comitato – annuncia il presidente Raffaele Volpi - è pronto a convocare in audizione il commissario straordinario Domenico Arcuri per saperne di più sia sull’“architettura societaria” dell’azienda titolare del progetto che sulle “forme scelte” per l’affidamento e “la conseguente ...

massimosab : RT @Gitro77: Attendo smentite a questa follia. 'Non sarà del tutto volontaria, il governo è intenzionato ad incentivare i download, limitan… - piersar62 : RT @CesareSacchetti: Avevano detto che scaricare l'app Immuni sarebbe stato su base volontaria. Ma quello che non hanno detto è che chi non… - CesareCamboni : Criminali. Coronavirus, fase 2: senza la app 'Immuni' gli spostamenti saranno limitati - - LIMPERTINENTE3 : RT @CesareSacchetti: Avevano detto che scaricare l'app Immuni sarebbe stato su base volontaria. Ma quello che non hanno detto è che chi non… - Carla78501510 : RT @CesareSacchetti: Avevano detto che scaricare l'app Immuni sarebbe stato su base volontaria. Ma quello che non hanno detto è che chi non… -