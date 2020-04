Ripresa Serie A: la posizione ufficiale del Parma (Di martedì 21 aprile 2020) Il Parma non è contrario alla Ripresa del campionato di Serie A: smentite ufficialmente alcune indiscrezioni Il Parma ha smentito ufficialmente di essere contrario alla Ripresa del campionato di Serie A. La nota pubblicata dal club gialloblù: «Parma Calcio 1913, in riferimento ad erronee ed imprecise indiscrezioni di stampa, è costretto a ribadire in modo inequivoco la posizione assunta sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Ossia la piena disponibilità alla Ripresa della stagione calcistica, qualora le condizioni sanitarie del Paese lo permettessero e – di conseguenza – le decisioni delle autorità competenti la definissero». «Nello specifico, occorre evidenziare che Parma Calcio – contrariamente a quanto riportato in serata da alcune fonti giornalistiche – non ha sottoscritto nelle ultime ore ... Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A : la posizione ufficiale della Fiorentina

Ripresa Serie A - Faggiano : «Remiamo tutti dalla stessa parte»

Spadafora : «Se ripresa Serie A seria considerazione gare in chiaro». (Di martedì 21 aprile 2020) Ilnon è contrario alladel campionato diA: smentite ufficialmente alcune indiscrezioni Ilha smentito ufficialmente di essere contrario alladel campionato diA. La nota pubblicata dal club gialloblù: «Calcio 1913, in riferimento ad erronee ed imprecise indiscrezioni di stampa, è costretto a ribadire in modo inequivoco laassunta sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Ossia la piena disponibilità alladella stagione calcistica, qualora le condizioni sanitarie del Paese lo permettessero e – di conseguenza – le decisioni delle autorità competenti la definissero». «Nello specifico, occorre evidenziare cheCalcio – contrariamente a quanto riportato in serata da alcune fonti giornalistiche – non ha sottoscritto nelle ultime ore ...

CarloCalenda : La ripresa della Serie A è prioritaria in questo momento come le idee di Di Battista. - DiMarzio : #SerieA, ripresa allenamenti e ripartenza del campionato: le dichiarazioni del ministro Spadafora ?? - Eurosport_IT : Il ministro della Salute Roberto Speranza spegne i facili entusiasmi sulla ripresa della #SerieA????? ??… - fabiospes1 : RT @repubblica: Spadafora gela il calcio italiano: 'Non do per certa la ripresa' [aggiornamento delle 22:09] - spaziocalcio : Il #Parma si esprime sulla ripresa della #SerieA: smentite le voci -