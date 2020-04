Riaprono le librerie a Roma e nel Lazio: “Soste brevi davanti gli scaffali” (Di lunedì 20 aprile 2020) Riaprono oggi le librerie a Roma e nel Lazio, con regole molto stringenti al fine di rispettare le norme per il contenimento del coronavirus. In ogni ambiente dovrà essere garantito l'uso di gel igienizzante, i commercianti e i commessi dovranno indossare guanti e mascherine monouso, e l'ingresso dovrà essere scaglionato. Leggi su fanpage Dal 20 aprile riaprono le librerie a Roma e nel Lazio : le 10 regole da seguire

De Cataldo: 'La riapertura delle librerie ci aiuterà a superare la quarantena'

Lei come giudica questa decisione? 'Se c'è la possibilità di rispettare le distanze e le altre prescrizioni credo facciano bene a riaprire. D'altronde non mi risulta che le librerie fossero prese d'as ...

