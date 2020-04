Riapertura il 4 maggio? “Se mancano queste condizioni non riapriremo” (Di lunedì 20 aprile 2020) Mascherine, guanti, prove della temperatura. “Se non ci saranno queste cose non si riaprirà, si riaprirà solo nella massima sicurezza”. Sono le parole dell’assessore al welfare lombardo Giulio Gallera alla trasmissione ‘Che tempo che fa‘ a proposito della Riapertura il 4 maggio. “Tutti devono avere mascherine e guanti e deve essere misurata la temperatura prima di entrare al lavoro – ha spiegato in diretta su Rai 2 -. Se si realizzano queste condizioni riapriamo, sennò no”. (Continua...) Per Gallera la posizione della Regione è sempre stata chiara: “Ripartiamo secondo le indicazioni della scienza e con le modalità che ci dirà la scienza. È evidente – ha sottolineato – che non si riapriranno luoghi dove ci sono grandi assembramenti” con riferimento ai ... Leggi su howtodofor Coronavirus : Comitato scientifico Sicilia - 'dal 4 maggio graduale riapertura' (2)

Coronavirus : Comitato scientifico Sicilia - 'dal 4 maggio graduale riapertura' (4)

Coronavirus : Comitato scientifico Sicilia - 'dal 4 maggio graduale riapertura' (3) (Di lunedì 20 aprile 2020) Mascherine, guanti, prove della temperatura. “Se non ci sarannocose non si riaprirà, si riaprirà solo nella massima sicurezza”. Sono le parole dell’assessore al welfare lombardo Giulio Gallera alla trasmissione ‘Che tempo che fa‘ a proposito dellail 4. “Tutti devono avere mascherine e guanti e deve essere misurata la temperatura prima di entrare al lavoro – ha spiegato in diretta su Rai 2 -. Se si realizzanoriapriamo, sennò no”. (Continua...) Per Gallera la posizione della Regione è sempre stata chiara: “Ripartiamo secondo le indicazioni della scienza e con le modalità che ci dirà la scienza. È evidente – ha sottolineato – che non si riapriranno luoghi dove ci sono grandi assembramenti” con riferimento ai ...

NicolaPorro : In #Europa le scuole aprono, in #Italia no. #lockdown fino al 4 maggio ma #Patuanelli spinge per la riapertura. Le… - pfmajorino : #Fontana lancia una data per la 'riapertura' : il prossimo 4 maggio. Tutti vorremmo che tutto riaprisse domani. M… - AzzolinaLucia : A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole mentre il Paese conta oltre 500… - BELLUCCIANGELO : RT @PaolaVaresi: Cosa pensi della riapertura del 4 maggio? - PaolaVaresi : Cosa pensi della riapertura del 4 maggio? -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura maggio Fase 2, riapertura dal 4 maggio ma non per tutti: ecco come FIRSTonline Coronavirus, nuovo bollettino: per la prima volta calano i malati

Coronavirus, sindaco di Riccione: “Spiagge aperte a giugno” Tra due settimane è prevista la riapertura a scaglioni delle attività e l’inizio della ... “Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché ...

Sabato 25 aprile chiuso il mercato di via Giotto. Ghinelli: "Ordinanza come a Pasqua"

Sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio saranno chiusi i supermercati e tutti gli altri ... non necessarie e questo perché se è vero che ci stiamo incamminando verso la riapertura è altrettanto vero che ...

Coronavirus, sindaco di Riccione: “Spiagge aperte a giugno” Tra due settimane è prevista la riapertura a scaglioni delle attività e l’inizio della ... “Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché ...Sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio saranno chiusi i supermercati e tutti gli altri ... non necessarie e questo perché se è vero che ci stiamo incamminando verso la riapertura è altrettanto vero che ...