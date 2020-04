Quique Setien ammette: «Clausola Messi? Non lo sapevo ma sono sicuro che rimarrà» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha parlato a Onda Cero del futuro di Messi e del sogno di mercato Neymar Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha parlato a Onda Cero del futuro di Lionel Messi e del sogno di mercato Neymar. NEYMAR – «Stiamo parlando del possibile arrivo di alcuni giocatori ma la situazione attuale complica molte cose. Neymar? Lo vedo difficile perché economicamente è complicato arrivare a giocatori di questo livello». Messi – «Clausola di Messi? L’ho saputo da poco però sono sicuro che continuerà. Se Messi non avesse chiaro che il Barça ha un progetto vincente se ne sarebbe potuto già andare, però il Barcellona punta sempre a vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Quique Setien : «L’operazione Lautaro tra Inter e Barça è bloccata da settimane»

