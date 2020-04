Quelle polmoniti insolite a Bergamo | primi contagi a inizio gennaio?

(Di lunedì 20 aprile 2020) Francesca Bernasconi La testimonianza del medico di base: il 7 febbraio diversi pazienti con tosse e febbre. La radiografia al torace rivelava una polmonite Era il 7del 2020. Il dottor Pietro Poidomani aveva appena riaperto il suo ambulatorio dopo la pausa natalizia. E in fila, a chiedere di farsi visitare, c'era un numero insolito di pazienti. Tanti di loro respirano a fatica e hanno la febbre. Potrebbe essere partita già ala diffusione del Covid-19 nella provincia di. A rivelarlo è un'inchiesta del Corriere della Sera, che ha raccolto la testimonianza del dottor Poidomani, medico di base a Cividade al piano, un paese da 5mila abitanti a 25 chilometri da. Aidi, quando riapre lo studio, i pazienti in fila sono tanti e i5 hanno tutti lo stesso problema: sono anziani, già vaccinati contro ...

